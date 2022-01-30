Фернандо Торрес - о победе Надаля на Australian Open: Рафаэль - лучший в истории

Экс-футболист Фернандо Торрес отреагировал на результат финала Открытого чемпионата Австралии, в котором пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Встреча между спортсменами состоялась сегодня, 30 января. Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

«Помимо того, что Рафаэль лучший в истории, его подход к играм, манера поведения, выдержка и характер должны быть источником вдохновения для всех. Потрясающе, какой спортсмен!» - написал Торрес в твиттере.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.