Дядя Надаля признался, что после второго сета не верил в успех Рафаэля в матче с Медведевым

Тони Надаль, дядя и тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля отреагировала на победу племянника над второй ракеткой мира Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.

Встреча между спортсменами состоялась сегодня, 30 января. Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

«Мой племянник - великий чемпион. Когда он проиграл второй сет, это правда, что я немного потерял веру», - приводит слова Тони Mundo Deportivo.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.