Юрий Семин - о финале Australian Open: Надо отдать должное Надалю - он в 35 выглядит как Роналду

Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал финальный матч Australian Open, в котором победу над россиянином Даниилом Медведевым одержал испанец Рафаэль Надаль 3:2.

«Потрясающий матч. 2-0 — опасный счёт, как в футболе, так и в теннисе. Громадную роль играли трибуны, которые поддерживали Надаля. Но надо отдать ему должное. В 35 лет иметь такие кондиции, так быть хорошо готовым физически. Он похож на Роналду.

Против Даниила играл теннисист высочайшего уровня. Надаль смог переломить ситуацию в свою пользу», — сказал Семин «Чемпионату».

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.