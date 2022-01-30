Стали известны призовые, которые заработали Надаль и Медведев на Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль, 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, выиграл Открытый чемпионат Австралии 2022 года.

За победу Надаль получил 2 098 031 миллиона (долларов США). Выигрыш Медведева – 1 149 356 миллионов долларов.

Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.