Чесноков – о поражении Медведева от Надаля: Даня немножко не дожал соперника, отпустил его

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил поражение своего соотечественника Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что 25-летний спортсмен, являющийся второй ракеткой мира, уступил испанцу Рафаэлю Надалю по итогам пяти сетов – 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

– Жаль, что Даня не взял этот титул. Вместе с титулом он бы уже почти стал первой ракеткой мира. Но Надаль тоже молодец. Казалось бы, счет 0:40 или 15:40 на его подаче, у Медведева брейк-пойнт. А Надаль всегда настраивается так, словно у него вообще нет нервов. У Дани был колоссальный шанс взять титул, но он немножко не дожал соперника, отпустил его, – цитирует Чеснокова RT.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.