Веснина считает, что Медведеву не хватило опыта в финале Australian Open

Олимпийская чемпионка Елена Веснина отреагировала на результат финала Открытого чемпионата Австралии, в котором пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Встреча между спортсменами состоялась сегодня, 30 января. Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

«С кого и стоит брать пример, то это с Рафаэля Надаля. Обидно, что Даня не смог использовать свое преимущество, ведя 2:0 по сетам. Но в то же самое время было видно, что у него стало сводить ноги, присутствовала усталость», - приводит слова Елены RT.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.