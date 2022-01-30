Тарпищев назвал причины поражения Медведева от Надаля в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на результат финала Открытого чемпионата Австралии, в котором пятая ракетка мира Даниил Медведев проиграл испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

Встреча между спортсменами состоялась сегодня, 30 января. Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

«У Дани пошли судороги, физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача. Хорошая форма ушла вниз, а вернуть ее Медведев не сумел», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.