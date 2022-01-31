Песков поблагодарил Медведева и Надаля за их игру в финальном матче Australian Open

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подвел итоги финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором россиянин Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю из Испании.

Отметим, что встреча между теннисистами состоялась вчера, 30 января. Медведев проиграл своему сопернику со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7. Игра продолжалась 5 часов 24 минуты.

– Вчера наш Медведев и Надаль подарили нам пять часов феерии тенниса, феерии спорта. Медведев наш молодец, но спорт тем и прекрасен, что победитель может быть только один и только сильнейший, поэтому поздравляем Надаля, – сказал Песков во время беседы с журналистами.

Напомним, что Надаль завоевал свой 21-й трофей на турнирах «Большого шлема», что является мировым рекордом. По 20 титулов на своем счету имеют серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер.