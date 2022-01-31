Губерниев поддержал Медведева во мнении, что в теннисе присутствует русофобия

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что вторая ракетка мира Даниил Медведев был прав, заявив, что в теннисе присутствует русофобия среди болельщиков.

«Медведев правильно сказал — элемент русофобии в теннисе присутствует. Но до финала он умело дирижировал всеми негативными потоками. Надо держать удар и быть максимально хладнокровным. Он может относиться к этому с юмором, а здесь это начало работать эмоционально», - приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Медведев сказал о русофобии на пресс-конференции после поражения от испанского теннисиста Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7). В том матче большинство болельщиков поддерживало легендарного испанца.