Надаль рассказал, что помогает ему на побеждать на протяжении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, что мотивирует его на завоевание трофеев.

«Любовь к игре, страсть, позитивный подход, рабочий настрой и нужные люди вокруг меня помогают мне каждый день. Спасибо всем, всем моим болельщикам во всем мире!» - приводит слова Надаля RT, ссылаясь на его инстаграм.

Напомним, что в воскресенье Надаль обыграл Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5). Испанец выиграл 21-й титул «Большого шлема» и стал единоличным рекордсменом по данному показателю.