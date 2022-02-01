«Как по мне, то это нормально». Карацев - о реакции болельщиков на Медведева на Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал негативную реакцию болельщиков на действия Даниила Медведева в финале Australian Open.

«Как по мне, то это нормально. Он вернулся после 6 месяцев отсутствия, поэтому все болельщики хотели его поддержать. Возможно, в этот момент Медведев почувствовал разочарование, посчитав, что это оказывает на него дополнительное волнение.

Пройдет какое-то время и он поймет, что играл против Рафаэля Надаля. То же самое было бы, играй он против Роджера Федерера. Все их любят. Особенно учитывая то, что Надаль вернулся после травмы и играл в финале. Неприятно, когда хлопают между первой и второй подачами. Понимаю, ведь такое и со мной случалось. Но ты ничего не можешь поделать. Ты не можешь сказать болельщикам: «Ну же, болейте за меня». В этом нет никакого смысла», - приводит слова спортсмена news9live.com.

Напомним, Медведев уступил Надалю в пяти сетах, ведя по ходу матча со счетом 2-0. Для испанца этот титул стал 21-м на турнирах «Большого Шлема». Теперь он является рекордсменом по этому показателю: у Новака Джоковича и Роджера Федерера осталось по 20.

В течение всего финального поединка зрители на трибунах в Мельбурне открыто поддерживали испанца и радовались неудачным действиям россиянина на корте.