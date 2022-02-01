ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Как по мне, то это нормально». Карацев - о реакции болельщиков на Медведева на Australian Open

В финале турнира зрители открыто поддерживали Рафаэля Надаля
01 февраля 2022 10:45
автор: Александр Шульгин

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал негативную реакцию болельщиков на действия Даниила Медведева в финале Australian Open.

«Как по мне, то это нормально. Он вернулся после 6 месяцев отсутствия, поэтому все болельщики хотели его поддержать. Возможно, в этот момент Медведев почувствовал разочарование, посчитав, что это оказывает на него дополнительное волнение.

Пройдет какое-то время и он поймет, что играл против Рафаэля Надаля. То же самое было бы, играй он против Роджера Федерера. Все их любят. Особенно учитывая то, что Надаль вернулся после травмы и играл в финале. Неприятно, когда хлопают между первой и второй подачами. Понимаю, ведь такое и со мной случалось. Но ты ничего не можешь поделать. Ты не можешь сказать болельщикам: «Ну же, болейте за меня». В этом нет никакого смысла», - приводит слова спортсмена news9live.com.

Напомним, Медведев уступил Надалю в пяти сетах, ведя по ходу матча со счетом 2-0. Для испанца этот титул стал 21-м на турнирах «Большого Шлема». Теперь он является рекордсменом по этому показателю: у Новака Джоковича и Роджера Федерера осталось по 20.

В течение всего финального поединка зрители на трибунах в Мельбурне открыто поддерживали испанца и радовались неудачным действиям россиянина на корте.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шевченко не возглавил сборную Польши из-за АбрамовичаСтупак случайно сняла переодевавшуюся Непряеву«Безумно красивая!» Бразильская стюардесса показала свою фигуру
Обломы Миранчука и Кокорина, триллер «Барсы» и распродажа «Юве». Как Европа закрыла трансферное окно
Последний день зимних переходов в европейском футболе получился горячим и затронул Россию.
Кто представит Россию на Олимпиаде-2022: полная заявка по всем видам спорта
Представляем российских олимпийцев, которые выступят на зимних Играх в столице Китая с 4 по 20 февраля 2022 года.
Олимпиада-2022: медали, чемпионы, призеры день за днем
Общекомандный зачет и полное расписание событий, в которых с 5 по 20 февраля 2022 года будут разыграны 109 медальных комплектов зимней Олимпиады в Пекине.
Осенью он побеждал в Москве «Спартак»… Что за тренера нашли поляки на матч с Россией
Сборная Польши, с которой россиянам предстоит сразиться в стыковом матче отборочного турнира ЧМ-2022, наконец, назначила нового главного тренера.
Упал, очнулся, гипс. Как Канада осталась без крутого тренера накануне Олимпиады
Сборная Канады по хоккею понесла серьезную потерю за несколько дней до старта Игр в Пекине.
Пока Овечкин «молчит», Капризов его догоняет! Теперь русский лидер «дикарей» забил Сорокину (видео)
Шайба Кирилла Капризова помогла «Миннесоте» победить «Айлендерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Великий, везунчик или «ведро с допингом»? Реакция на невероятную победу Надаля над Медведевым
Великий финал Australian Open, в котором испанец Рафаэль Надаль в пяти сетах выиграл у Даниила Медведева – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5, вызвал бурную реакцию во всем мире. Не удержались от высказываний в соцсетях не только звезды тенниса, но и другие знаменитости.
Пять с половиной часов — и все насмерть! Как Медведев проиграл Надалю финал АО, хотя вел 2:0
Победителем Australian Open-2022 стал испанец Рафаэль Надаль. Пятисетовый финальный матч между ним и россиянином Даниилом Медведевым продолжался 5 часов 24 минуты. Испанец стал первым в истории 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема».
Час-икс для Кокорина и Миранчука. Наши «итальянцы» могут сменить место работы
31 января в Европе станет последним днем переходов: ждем новостей о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке и его коллеге из «Фиорентины» Александре Кокорине.
Ограбление по-американски. Судьи не дали русским победить Бейдера и Хендерсона
Турнир Bellator 273 в Финиксе завершился неоднозначными победами Райана Бейдера и Бенсона Хендерсона над нашими Валентином Молдавским и Исламом Мамедовым. Тот случай, когда американцам помогли «свои стены».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика