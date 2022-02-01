Надаль назвал главное качество Медведева

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, за счет чего россиянин Даниил Медведев побеждает на крупных турнирах.

«Я думаю, что он великий чемпион. У него хватает мужества изменить ситуацию, когда что-то идет не так. И именно поэтому я думаю, что он кандидат на победу в самых важных турнирах», - приводит слова Надаля RT, ссылаясь на AS.

Напомним, что Надаль в пяти сетах обыграл Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5) и поставил рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема», выиграв 21-й трофей. Медведев является действующим чемпионом US Open, на данный момент это его единственная победа на мейджорах.