Сербская прокуратура признала подлинность теста Джоковича на коронавирус

Результат теста на коронавирус первой ракетки мира Новака Джоковича, сданного им в декабре, является настоящим.

Как сообщает АР News, к такому выводу пришла сербская прокуратура, проводившая анализ справок от 16 и 22 декабря и подтвердившая их подлинность.

Ранее Джокович обвинялся в подделке документов для въезда в Австралию с целью получить медотвод от прививки.

Напомним, Джокович прибыл в Австралию, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.

14 января стало известно, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста. Джокович подал апелляцию на это решение, однако она была отклонена, и теннисиста депортировали из страны.