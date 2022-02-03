ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Джокович принял решение вакцинироваться от коронавируса после победы Надаля на Australian Open

Серб пропустил турнир из-за скандала с медотводом
03 февраля 2022 11:50
автор: Александр Шульгин

Первая ракетка мира Новак Джокович принял решение сделать прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Heute, ссылаясь на источник в окружении теннисиста, по словам которого на решение спортсмена могла повлиять победа Рафаэля Надаля на завершившемся в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии.

Испанец взял свой 21-й титул на турнирах «Большого Шлема» и теперь является рекордсменом по этому показателю, опережая серба и Роджера Федерера на одну победу (у обоих осталось по 20).

Напомним, Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.

14 января стало известно, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста. Джокович подал апелляцию на это решение, однако она была отклонена, и теннисиста депортировали из страны.

Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Главная фигуристка-красотка России уходит в замужнюю жизньИзвестная российская фигуристка объявила о расставании с мужемКазахстанская волейболистка выложила фото из душа
Нет худа без добра! Вот это была бы драма, пропусти Овечкин Олимпиаду из-за ковида
Матч НХЛ «Вашингтон» – «Эдмонтон» (3:5) мог стать дуэлью Александра Овечкина против Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля за лидерство в гонке лучших бомбардиров сезона, но российский капитан «столичных» попал в ковид-протокол.
Овечкин на карантине — Капризов в огне! Вот кто прямо сейчас главная русская звезда НХЛ (видео)
Лучший новичок прошлого сезона Кирилл Капризов забросил свою 19-ю шайбу в нынешнем чемпионате и помог «Миннесоте» добиться разгромной гостевой победы над «Чикаго» (5:0).
Китайские горы — за Большунова или за Клэбо? Полный прогноз на лыжные гонки в Пекине
Олимпийские соревнования лыжников пройдут в необычных условиях: на высоте 1700 метров, в сильный мороз и на нескользком, тормозящем снегу.
Заболотный «поздравил» Карпина дублем, Медина сразу забил. Как ЦСКА победил датчан в Кампоаморе
Армейцы провели результативный контрольный матч против «Виборга» (3:2) на испанских сборах.
Вряд ли Федуну это понравилось. Новый «Спартак» штампует безликие ничьи на дубайских сборах
Команда Паоло Ваноли не смогла распечатать ворота «Риги» на глазах у Леонида Федуна.
Федерер, Надаль, Джокович: так кто же величайший? Самый справедливый рейтинг
После победы Рафаэля Надаля над Даниилом Медведевым в финале Australian Open многие окрестили испанца лучшим теннисистом всех времен. Но можно ли мерить величие только турнирами Большого шлема? Пожалуй, все-таки нет. Поэтому мы составили более объективный рейтинг.
Познер вспомнил СССР, США и гитлеровскую Германию. Обсуждение матча Россия — Украина продолжается
4 февраля сборные России и Украины встретятся в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. По мере приближения игры страсти накаляются.
Россию считают фаворитом против Украины, латышу из НБА пришлось извиняться. Букмекерский обзор
Обзор свежих новостей рынка беттинга.
Россия против остального мира: сумерматч до трех золотых! Полный прогноз на фигурное катание в Пекине
Из пяти комплектов олимпийских медалей наши фигуристы должны брать примерно половину. Три победы будет у россиян или две – скорее всего, решится в последнем виде катания.
«Проплаченные радикалы кричат: игру перенести! Снова глупости про войну». Саленко о матче Россия — Украина
Бывший нападающий сборной России по футболу, проживающий сейчас в Киеве Олег Саленко, поделился с «Плеймейкером» мнением о предстоящем полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу между Украиной и Россией.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика