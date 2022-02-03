Джокович принял решение вакцинироваться от коронавируса после победы Надаля на Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович принял решение сделать прививку от коронавируса.

Об этом сообщает Heute, ссылаясь на источник в окружении теннисиста, по словам которого на решение спортсмена могла повлиять победа Рафаэля Надаля на завершившемся в Мельбурне Открытом чемпионате Австралии.

Испанец взял свой 21-й титул на турнирах «Большого Шлема» и теперь является рекордсменом по этому показателю, опережая серба и Роджера Федерера на одну победу (у обоих осталось по 20).

Напомним, Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open, имея на руках визу, которую не имел права использовать из-за отсутствия прививки от коронавируса. Ранее серб оформил себе медотвод.

Новака задержали в аэропорту, поместили в отель для беженцев и планировали депортировать из страны, однако он обратился в суд и выиграл дело.

Позже стало известно, что австралийские власти могут упрятать серба за решетку на год за предоставление ложной информации при оформлении визы, а сербские - на три года за то, что Джокович в конце декабря давал интервью французскому изданию, будучи зараженным коронавирусом и зная об этом, однако скрыл этот факт.

14 января стало известно, что министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу теннисиста. Джокович подал апелляцию на это решение, однако она была отклонена, и теннисиста депортировали из страны.