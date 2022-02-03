Медведев отказался от участия в турнире в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев пропустит турнир в Роттердаме. Об этом сообщают организаторы соревнований в Нидерландах.

По информации источника, 25-летний спортсмен решил отказаться от участия на турнире. Также на ABN Amro World Tennis Tournament не сыграет Янник Синнер из Италии.

Отметим, что их места в сетка займут представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга и британец Энди Маррей.

Добавим, что в прошлом году победу на турнире одержал россиянин Андрей Рублев, обыгравший в финале Мартона Фучовича из Венгрии.