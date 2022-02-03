Карацев уступил шведу Имеру в первом круге турнира ATP в Пуне

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг турнира ATP-250 в Пуне (Индия), потерпев поражение от представителя Швеции Элиаса Имера со счетом 2:6, 6:7 (3:7).

Отметим, что встреча между спортсменами продолжалась 1 час 36 минут. Россиянин, сеяный на турнире под первым номером, оформил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. У его соперника десять эйсов, три двойных и два реализованных брейка из пяти.

Добавим, что во втором круге Имер сыграет либо с Юки Бхамбри из Индии, либо с итальянцем Стефано Травальей.