Томас Бах: Для нас важно знать, что безопасности Пэй Шуай ничего не угрожает

Президент МОК Томас Бах прокомментировал ситуацию с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

– Надеемся, что на вопросы о Шуай мы получим необходимые ответы. Пока нам даже неизвестно то, где именно она находится и как нам выйти с ней на связь. По этой причине мы решили организовать с ней встречу в Пекине, чтобы все узнать. Для нас важно знать, что ее безопасности ничего не угрожало, – приводит слова Баха «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в начале ноября прошлого года Шуай опубликовала в сети пост с обвинениями в сексуальном насилии одного из высокопоставленных китайских чиновников, после чего все ее соцсети оказались удалены, а сама спортсменка пропала и полторы недели не выходила на связь.

Позже на стороннем ресурсе появился пост якобы от лица Пэн о том, что с ней все в порядке. Далее было опубликовано короткое видео с ужина теннисистки в ресторане с друзьями, а затем Бах провел с ней разговор по видеосвязи.