Тарпищев - о приостановке деятельности ФТР: Это беспредел, надо думать, что делать раньше

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение ITF приостановить деятельность организации.

«Решение не столько ожидаемое, сколько неожиданное в плане, когда всё это решили сделать. Комментировать особо нечего. Это беспредел. Надо думать, что делать дальше: посоветоваться с юристами, затем решать», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

Отметим, что также ITF отменила все предстоящие турниры под эгидой Международной федерации тенниса на территории России и Белоруссии, а также наложила временный запрет на участие россиян в командных турнирах.