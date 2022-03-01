Международная федерация тенниса отстранила Россию от участия в командных соревнованиях

Пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF) сообщила о том, что сборные России и Белоруссии были отстранены от участия в командных соревнованиях под эгидой организации.

Отмечается, что данный запрет не затронет одиночные соревнования. При этом на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне будут выступать без флага и гимна.

Также стало известно о том, что ITF отменила все запланированные турниры на территории России и Белоруссии.

Таким образом, российские сборные не смогут защитить титулы в Кубке Дэвиса и в Кубке Билли Джин Кинг.