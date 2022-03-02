Украинская федерация тенниса потребовала отстранить Медведева от турниров «Большого шлема»

Член совета украинской федерации тенниса Сева Кевлыч потребовал отстранить российского теннисиста Даниила Медведева от турниров «Большого шлема».

«Если он лишится возможности играть на турнирах «Большого шлема», он больше никогда не сможет стать первой ракеткой мира. Он не должен играть на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open», - приводит слова Кевлыча Reuters.

Ранее Медведев официально стал первой ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича. Не так давно Даниил играл в финале Открытого чемпионата Австралии, где уступил представителю Испании Рафаэлю Надалю.