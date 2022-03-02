Украинка Свитолина прокомментировала победу над россиянкой Потаповой

Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о победе над россиянкой Анастасией Потаповой в первом круге турнира в Монтеррее (Мексика).

«Сегодня был особенный матч для меня. Я в грустном настроении, но рада, что играю в теннис здесь. Я была сосредоточена. Я исполняла миссию для своей страны», - приводит слова Свитолиной Sportsnet.

Россиянка проиграла со счетом 2:6, 1:6. Потапова два раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки.На счету Свитолиной - три эйса и две двойные ошибки.

Ранее Свитолина хотела бойкотировать игру с Потаповой из-за ситуации на Украине