Первая ракетка мира Барти пропустит два турнира в США

Первая ракетка мира Эшли Барти приняла решение отказаться от выступлений на турнирах WTA в Индиан-Уэллсе и Майами.

«К сожалению, я не восстановилась после Открытого чемпионата Австралии и не смогла должным образом подготовиться к Индиан-Уэллсу и Майами, несмотря на мои надежды. Я решила отказаться от участия в обоих турнирах. На данный момент моя цель - представлять свою страну на предстоящем Кубке Билли Джин Кинг в апреле», - приводит заявление теннисистки официальный сайт организации.

Напомним, что на домашнем для себя турнире «Большого Шлема» в январе австралийка одержала победу.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 9 по 20 марта. В Майами спортсмены выступят с 22 марта по 3 апреля.