Тарпищев объяснил, почему Медведев убрал российский флаг из инстаграма

Президент ФТР Шамиль Тарпищев поделился мнением о ситуации с Даниилом Медведевым, который убрал российский флаг из описания своего профиля в инстаграме.

«Я пока с Даней не общался. Но сейчас такие санкции, МОК запрещает использовать наш российский флаг. Даже в социальных сетях. Это вынужденная мера», - приводит слова Тарпищева «СЭ».

Ранее Медведев официально стал первой ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича. Не так давно Даниил играл в финале Открытого чемпионата Австралии, где уступил представителю Испании Рафаэлю Надалю.