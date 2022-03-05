Федерер рассказал о своем восстановлении

Двадцатикратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, как проходит его восстановление после травмы колена, из-за которой он не играл с прошлогоднего Уимблдона.

«Я в порядке. Я ходил на костылях два месяца, пришлось начинать все заново. Но операция была правильным решением. Колено совсем истрепалось после Уимблдона. Так не могло продолжаться. Я нахожусь в процессе восстановления своего тела и теперь могу медленно думать о своем возвращении. Оно определенно займет некоторое время», - приводит слова Федерера SRF.

По данным источника, последнее МРТ показало «очень хороший результат» и возвращение легендарного теннисиста следует ожидать в конце лета или начале осени.