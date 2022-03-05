Глава НОК Италии не хочет допускать Джоковича к участию в турнире серии «Мастерс» в Риме

Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго высказался против участия сербского теннисиста Новака Джоковича в турнире серии «Мастерс», который пройдет в Риме с 8 по 15 марта.

Ранее итальянские власти разрешили 34-летнему спортсмену выступить на соревнованиях, поскольку в регламенте не прописан пункт о том, что теннисисты должны быть вакцинированными от коронавирусной инфекции.

– Даже если Джокович будет есть, спать и принимать душ отдельно от всех остальных участников турнира, это будет неприемлемо для всех. Каждый день я получаю жалобы от родителей детей, которые не могут заниматься спортом по причине того, что у них нет сертификата. Поэтому для меня допуск Джоковича – неправильное решение, – приводит слова Малаго RAI.

Добавим, что в прошлом году Джокович вышел в финал турнира в Риме, уступив представителю Испании Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 6:1, 3:6.