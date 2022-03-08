АТР объявила о дисквалификации Зверева на восемь недель за неспортивное поведение

Пресс-служба ATP сообщила о том, что немецкий теннисист Александр Зверев отстранен от участия в соревнованиях на восемь недель.

Отмечается, что ATP дисквалифицировала 24-летнего спортсмена по итогам матча турнира в Акапулько в парном разряде. Как утверждает источник, теннисисту был назначен испытательный срок до 23 февраля 2023 года. При этом у него есть возможность обжаловать свое отстранение до 11 марта.

Напомним, что Зверев вместе с бразильцем Марсело Мело потерпел поражение от британца Ллойда Гласспула и финна Харри Хелиовааре в матче первого круга в Мексике. После игры немец подошел к вышке главного арбитра и нанес несколько ударов по ней ракеткой.

Затем ATP оштрафовал Зверева на 40 тысяч долларов за словесные оскорбления и за неспортивное поведение. При этом спортсмен не получил рейтинговых очков за свое выступление.