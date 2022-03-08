Чесноков считает, что Звереву надо дать играть

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о наказании для немецкого теннисиста Александра Зверева со стороны АТР.

Напомним, что Зверев был дисквалифицирован условно на восемь недель за то, что он ударил по судейской вышке на турнире в Акапулько после поражения в парной встрече.

«Главное — Звереву оставили возможность выходить на корт. С другой стороны, если он снова не сдержит эмоций, то ответит по полной программе. Поэтому уверен: теперь Александр будет вести себя максимально аккуратно. Здесь можно поставить себя на место спонсоров турниров. Представляете, вы вкладываете деньги в соревнование, и тут дисквалифицируют одного из сильнейших теннисистов планеты. В таком случае вы понесёте серьёзные финансовые потери. Поэтому логичнее оштрафовать немца на крупную сумму. Поэтому я выступаю за то, чтобы он играл, а не сидел несколько месяцев», - приводит слова Чеснокова RT.

Добавим, что испытательный срок немца закончится 22 февраля следующего года.

На этой неделе Зверев должен выступить в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, где будет вторым сеянным. На данном же турнире примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Крацев и Карен Хачанов.