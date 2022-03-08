Борис Собкин: То, что делает Зверев - за гранью

Российский тренер Борис Собкин прокомментировал решение ATP дисквалифицировать немецкого теннисиста Александра Зверева на восемь недель из-за неспортивного поведения на турнире в Акапулько (Мексика).

«Дело в том, что Зверев сейчас находится под колпаком. Никто ещё не забыл историю об избиении им девушки. Серьёзное наказание может быть связано и с этим. Логику ATP понять сложно.

Ракетки ломают все. Мячи в сторону швыряют все. Орут все. Но бить по судейской вышке — перебор. Так вести себя теннисистам недопустимо. А то, что делает Зверев, — за гранью. Большинство спортсменов себе подобного не позволяют», — заявил Собкин в интервью RT.

Напомним, что Зверев вместе с бразильцем Марсело Мело потерпел поражение от британца Ллойда Гласспула и финна Харри Хелиовааре в матче первого круга в Мексике. После игры немец подошел к вышке главного арбитра и нанес несколько ударов по ней ракеткой.

Затем ATP оштрафовал Зверева на 40 тысяч долларов за словесные оскорбления и за неспортивное поведение. При этом спортсмен не получил рейтинговых очков за свое выступление.