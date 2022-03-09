Чесноков - о решении АТР по Звереву: Главное - ему оставили возможность выходить на корт

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал решение АТР дисквалифицировать немца Александра Зверева на восемь недель в связи с его неспортивным поведением на турнире в мексиканском Акапулько.

«Главное - Звереву оставили возможность выходить на корт. Уверен: теперь Александр будет вести себя максимально аккуратно. Здесь можно поставить себя на место спонсоров турниров, которые могут понести серьезные финансовые потери. Поэтому логичнее оштрафовать немца на крупную сумму. Поэтому я выступаю за то, чтобы он играл, а не сидел несколько месяцев.

В произошедшем в Акапулько нет ничего ужасного. Да, человек не сдержался и ударил по стойке ракеткой, но ведь никого не травмировал. Если бы он бросил ракетку и разбил кому-то голову, разговор был бы иной», - приводит слова Чеснокова RT.

Напомним, после проигранного матча первого круга парного разряда Зверев эмоционально высказал судье свои претензии и несколько раз ударил ракеткой по вышке главного судьи. В дополнение к своей дисквалификации немец заплатил штраф и лишился всех заработанных на турнире призовых денег.