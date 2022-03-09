Шамиль Тарпищев: Сетка в Индиан-Уэллсе у Медведева тяжелейшая, но и выигрывать все невозможно

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева на победу в турнире серии «Мастерс», который пройдет в американском Индиан-Уэллсе.
Россиянин начнет соревнования со второго круга, получил первый номер посева.
«Обязаловки победить сейчас у Дани нет — все подряд выигрывать невозможно. Сетка у Медведева тяжелейшая, потому что все соперники игровые. Проходных матчей нет — нельзя играть спустя рукава», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
Напомним, что Медведев возглавил рейтинг ATP 28 февраля, сменив на лидирующей позиции серба Новака Джоковича.
источник: Чемпионат.com