Шамиль Тарпищев: Сетка в Индиан-Уэллсе у Медведева тяжелейшая, но и выигрывать все невозможно

Пропустим один чемпионат мира по фигурному катанию — и всё? Увы, нет — все российские квоты обнулились!

Чемпионат мира-2022 в Монпелье пройдет с 23 по 27 марта без участия российских фигуристов. И даже если к следующему первенству планеты санкции снимут, представительство нашей страны там будет минимальным: лишь по одному месту в каждом из видов катания.