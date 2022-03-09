Халеп - о санкциях в адрес теннисистов из России: Они не виноваты

Румынская теннисистка Симона Халеп отреагировала на санкции в адрес российских коллег.

Напомним, что спортсменам разрешили участвовать в турнирах без использования национальной символики.

«Не думаю, что мы должны осуждать их только потому, что они из России. Скорее всего, в ближайшее время что-то решится, но они не виноваты. Сожалею из-за того, какие эмоции россиянам приходится испытывать сейчас. Нелегко, когда у тебя отбирают флаг», — приводит Sportskeeda слова Халеп.

Ранее российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов удалили национальные флаги со своих страниц в соцсетях.