Калинская на отказе вышла во второй круг в Индиан-Уэллсе, Звонарева и Потапова вылетели

Анастасия Калинская пробилась во второй круг турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.

В матче первого круга россиянка обыграла француженку Хармони Тан. Первый сет завершился со счетом 6:2 в пользу Калинской, во втором при счете 1:0 соперница отказалась продолжать борьбу.

Еще две отечественные теннисистки не смогли преодолеть барьер первой стадии: Вера Звонарева проиграла китаянке Жэн Синвэнь (3:6, 2:6), а Анастасия Потапова уступила японке Дои Мисаки (6:0, 4:6, 3:6).

Во втором круге Калинская сыграет против еще одной представительницы Франции - Ализе Корне.