Джоковича не пустили в США

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович сообщил, что не смог получить американскую визу из-за отсутствия прививки от коронавируса.

«Хотя меня автоматически включили в список участников турниров в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что маловероятно, что смогу приехать на них. ЦКЗ подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу прибыть в США. Удачи тем, кто сыграет в этих великих турнирах», - написал Джокович в твиттере.

Добавим, что турниры в Индиан-Уэллсе и Майами носят статус «Мастерс», на которых разыгрывается 1000 рейтинговых очков. Первый круг в Индиан-Уэллсе у мужчин стартует завтра, а турнир в Майами начнется 23 марта