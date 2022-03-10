Зверев рассказал о своих отношениях с Джоковичем

Немецкий теннисист Александр Зверев объяснил, как они с Новаком Джоковичем сохраняют хорошие отношения.

«Мы с Новаком - два из трех лучших игроков мира. Мы знаем, что можем выйти на корт и будем стараться победить друг друга на протяжении четырех или пяти часов, как это было в Нью-Йорке или в Австралии. Но после матча мы обнимем друг друга, и все будет в порядке.

Именно такие взаимоотношения и нужны. Сложно пребывать в хороших отношениях, если не получается это разделять», - приводит слова Зверева Haute Living.

Напомним, Джокович и Зверев занимают вторую и третью строчки мирового рейтинга. Лидирует россиянин Даниил Медведев.

Зверев после скандала на турнире в Акапулько будет вынужден два месяца находиться вне корта. Джокович планировал выступить в Индиан-Уэллсе и Майами, однако не смог попасть в США и снялся с обоих турниров.