Медведев ожидает большое давление на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чего ждет от первого «Мастерса» в сезоне, который пройдет в Индиан-Уэллсе.

«Думаю, давление будет большим. Но в то же время велика и мотивация. Я сделаю всё, что от меня зависит. То же самое и на любом другом турнире, где хочется заработать как можно больше очков», - приводит RT слова Медведева, ссылаясь на пресс-службу АТР.

Добавим, что Медведев будет посеян под первым номером и во втором круге турнира сыграет с победителем матча Томаш Махач (Чехия) - Алексей Попырин (Австралия).