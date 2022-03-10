Тарпищев не понял, из-за чего Джоковичу не дали играть на американских «Мастерсах»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о вынужденном пропуске 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«Лучше было бы, если бы Джокович играл. Среди сильнейших должен побеждать сильнейший. Непонятно, из-за чего Новаку не дали играть», - приводит слова Джоковича «Чемпионат».

Напомним, что в США не пускают из-за отсутствия прививки от коронавируса, а Джокович выступает против вакцинации.

Первый круг в Индиан-Уэллсе у мужчин стартует завтрашней ночью, а турнир в Майами начнется 23 марта.