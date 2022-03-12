Касаткина, Калинская и Самсонова пробились в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки Дарья Касаткина, Анна Калинская и Люмдмила Самсонова вышли в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.
Касаткина оказалась сильнее представительницы США Кэти Волынец (6:4, 4:6, 7:5). Следующей соперницей Дарьи станет лучшая из пары Чжэн Циньвэнь (Китай) - Анжелик Кербер (Германия).
Калинская победила француженку Ализе Корне (6:4, 0:6, 6:2) и теперь сразится с Сораной Кырстей из Румынии.
Самсонова обыграла американку Энн Ли (4:6, 6:4, 6:3). В третьем круге Людмиле будет противостоять теннисистка из Черногории Данка Ковинич.
источник: «Советский спорт»