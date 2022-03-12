Медведев получил трофей первой ракетки мира

Российский теннисист Даниил Медведев получил трофей, который символизирует звание первой ракетки мира.

Пресс-служба ATP разместила на сайте фотографию, на которой 26-летний спортсмен изображен с кубком. Рядом с ним также находятся жена Дарья, тренеры Жиль Сервара, Эрик Эрнандес и агент Оливье ван Линдонк.

«Быть первой ракеткой мира – большая ответственность и огромная мотивация одновременно. На каждом турнире буду стараться набрать как можно больше очков», — заявил Медведев.

Напомним, что россиянин возглавил рейтинг ATP 28 февраля, сменив на лидирующей позиции серба Новака Джоковича.