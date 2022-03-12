Медведев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Махача

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Чехии Томашем Махачем во втором круге турнира в американском Индиан-Уэллсе.
Матч длился 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:3, 6:2.
Первая ракетка мира два раза подал навылет и реализовал три брейк-пойнта из семи.
На счету соперника одна двойная ошибка и не реализован единственный брейк-пойнт.
В третьем круге Даниил поборется с победителем противостоянии сербов Филип Краиновича и Душана Лайовича.
источник: «Советский спорт»