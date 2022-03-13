Хачанов уступил американцу Бруксби во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свои выступления на турнире в Индиан-Уэллсе, потерпев поражение от представителя США Джексона Бруксби (0:6, 3:6) в матче второго круга.

Отметим, что игра продлилась 1 час 19 минут. На счету россиянина, занимающего 26-е место в рейтинге ATP, две подачи навылет, две двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех. Его соперник оформил пять эйсов, допустил три двойных и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Добавим, что в третьем круге Бруксби сыграет против Стефаноса Циципаса из Греции.