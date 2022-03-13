Монфис стал соперником Медведева в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Гаэль Монфис успешно преодолел барьер второго круга на турнире в Индиан-Уэллсе, обыграв Филипа Краиновича из Сербии со счетом 6:3, 6:4.

Отметим, что встреча между спортсменами продлилась 1 час 9 минут. Статистика эйсов – 13-3 в пользу Монфиса. При этом француз допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех. У его соперника ни одной допущенной двойной ошибки при подачах. При этом Краинович не смог реализовать свой единственный заработанный брейк в матче.

Добавим, что в третьем круге Монфис встретится с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым. Ранее на турнире россиянин обыграл Томаша Махаца из Чехии (6:3, 6:2). Игра запланирована на 14 марта.