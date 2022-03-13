Кудерметова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Осаку в двух сетах

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над японкой Наоми Осакой (6:0, 6:4) в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.

Отметим, что встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету россиянки, занимающей 24-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. У ее соперницы две подачи навылет, одна двойная и ни одного реализованного брейка из четырех.

Добавим, что в третьем круге Кудерметова сыграет против Марии Боузковой из Чехии.