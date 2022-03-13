Чесноков – о победе Медведева над Махачем из Чехии: Даня не дал шансов своему сопернику

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков оценил победу своего соотечественника Даниила Медведева над чехом Томашем Махачем (6:3, 6:2) в матче второго круга турнира в Индиан-Уэллсе.
Отметим, что 26-летний спортсмен проводил свою дебютную встречу в статусе первой ракетки мира.
– Видел матч Дани. Очень уверенно, нормально, шансов сопернику не дал. Соперник вышел, начать стрелять по углам, но Даня поставил стенку, поддавил и легко выиграл. Молодец, – цитирует Чеснокова «Чемпионат».
Добавим, что в третьем круге Медведев сыграет с представителем Франции Гаэлем Монфисом, ранее обыгравшим серба Филипа Краиновича (6:3, 6:4). Матч запланирован на 14 марта.
источник: Чемпионат.com