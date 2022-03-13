Медведев - о санкциях в отношении российского спорта: Пока у меня есть возможность я буду играть

Победитель Us Open Даниил Медведев ответил на вопрос о возможном отстранении российских теннисистов.

«Во-первых, это точно не мне решать. Я следую правилам. Я не могу делать ничего другого. Прямо сейчас, мы можем выступать под нейтральным флагом.

Да, я хочу заниматься своим любимым видом спорта. Пока у меня есть такая возможность, я буду играть для фанатов, для других людей, и для себя, конечно.

Также я думаю, что теннис — это очень индивидуальный вид спорта нежели многие командные виды, где есть упор на национальные сборные.

Да, пока у меня есть шанс, я буду играть. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», - приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Данный турнир носит статуса «Мастерс», Медведев как первая ракетка мира стартовал со второго круга, где победил чеха Томаша Махача (6:3). Следующим его соперником будет француз Гаэль Монфис.