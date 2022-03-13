Чесноков считает, что не стоит обвинять Хачанова за поражение от Бруксби на турнире в Индиан-Уэллсе

Заслуженный мастер спорта Андрей Чесноков высказался о поражении российского теннисиста Карена Хачанова от американца Дженсона Бруксби (0:6, 3:6) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

«Карен проиграл не какому-то лоху. Бруксби будет в топ-20. Он и Карацева побеждал. Хачанов мог выиграть турнир в Дохе, где ему чуть-чуть не хватило. Здесь же — этот «Мастерс» очень специфичный. Некоторым теннисистам там просто сложно дышать, кому-то — играть. Маррей в Индиан-Уэллсе всегда играл слабо», - приводит слова Чеснокова «Чемпионат».

Бруксби 21 год, на данный момент он занимает 43-е место в рейтинге АТР.

В третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Бруксби сыграет против Стефаноса Циципаса из Греции.