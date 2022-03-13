Кудерметова надеется, что матч против Осаки поможет ей прибавить в игре

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, в чем заключалась важность матча против японки Наоми Осаки (6:0, 6:4) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Данная встреча была первой между соперницами.

«Сегодня я играла очень хорошо. Надеюсь, я продолжу в том же духе. Я хотела сыграть этот матч, потому что думала посмотреть, что я могу улучшить и в чём мне обязательно нужно прибавить», - приводит слова Осаки RT, ссылаясь на WTA Insider.

Добавим, что в третьем круге Кудерметова сыграет против Марии Боузковой из Чехии.