Рублев стартовал в Индиан-Уэллсе с победы над Кепфером

Олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев преодолел первый круг турнира АТР в Индиан-Уэллсе, обыграв немца Доминика Кепфера.

Матч продолжался один час 46 минут и завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

Рублев совершил семь подач навылет, одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету его соперника четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейка из шести.

Таким образом, россиянин вышел во второй круг турнира, в котором сыграет против победителя пары Брендон Накашима (Япония) - Фрэнсис Тиафо (США).