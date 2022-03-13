Самсонова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв Ковинич

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Черногории Данку Ковинич в матче 1/16 финала турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе.

Встреча продолжалась один час 55 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 в пользу россиянке.

Самсонова совершила шесть подач навылет, две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из 12. На счету ее соперницы девять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейка при одной попытке.

В следующем круге Самсонова встретится с победителем пары Эмма Радукану (Великобритания) - Петар Мартич (Хорватия).