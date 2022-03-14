Немка Кербер разгромила Касаткину в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина разгромно уступила немецкой оппонентке Анжелик Кербер на турнире в Индиан-Уэллсе (2:6, 1:6). Таким образом, спортсменка не смогла выйти в 1/8 финала соревнований.

Встреча длилась 1 час 4 минуты. На счету Касаткиной ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из пяти. В 1/8 финала Кербер сыграет с 3-й сеяной Игой Швентек из Польши.

Румынка Симона Халеп также пробилась в четвертый круг турнира, обыграв в третьем круге американку Кори Гауфф — 6:3, 6:4. Следующей соперницей Халеп станет ее соотечественница Сорана Кырстя.