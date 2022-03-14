Монфис надеется на удачу в матче с Медведевым в рамках турнира в Индиан-Уэллсе

Французский теннисист Гаэль Монфис оценил свои шансы на победу в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против первой ракетки мира Даниила Медведева.

Отметим, что очная встреча спортсменов состоится сегодня, 14 марта, в 21:00 мск.

– Игра с Медведевым станет новой возможностью испытать себя против классных игроков. С точки зрения тенниса я не слишком сильно беспокоюсь. Поэтому я собираюсь воспользоваться удачей на полную катушку, – цитирует Монфиса Tennis World USA.

Добавим, что ранее на турнире француз, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, одержал победу над представителем Сербии Филипом Краиновичем (6:3, 6:4). В свою очередь Медведев оказался сильнее Томаша Махача из Чехии (6:3, 6:2).